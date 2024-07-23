В Дмитрове откроется новая школа на 1,1 тыс мест к началу учебного года

Завершаются все подготовительные работы для начала нового учебного года. Он станет первым в истории школы на 1 100 мест в 5 микрорайоне Дмитрова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее в госпрограмме современная четырехэтажная школа на 44 класса стояла на 2024 год, но благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева удалось передвинуть строительство на 2022 год.

«На сегодняшний день здание полностью готово к приему детей, все пусконаладочные работы завершены, завезено все необходимое оборудование. На днях мы получим экспертные заключения от Роспотребнадзора, Центра гигиены, после чего подадим документы на получение лицензии», — рассказала директор школы Наталья Бражникова.

На территории школы установлены малые архитектурные формы, предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, беговые дорожки, площадка для прыжков в высоту и длину, четыре игровые площадки.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный приехал в школу в ходе еженедельного объезда территории, чтобы проверить итог работ по озеленению участков, приведению в идеальный вид спортивной зоны и зоны отдыха.

«Уверен, что детям здесь будет нравиться учиться: более современной муниципальной школы нет во всем Подмосковье. Постараюсь 2 сентября лично поздравить детей и коллектив школы с началом нового учебного года и первым днём рождения Инженерной школы Дмитрова», — сказал Поночевный.

Школа полностью укомплектована педагогами, другим необходимым персоналом. Всего в школе создано 39 классов, и они полностью укомплектованы, свободных мест осталось только 5. Сейчас решается и вопрос с организацией площадки для подвоза детей к школе.

Десятые классы уже будут профильными: инженерный, предпринимательский и медиакласс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.