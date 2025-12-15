В Дмитрове объявлен конкурс на капитальный ремонт тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной в Дмитрове Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, Дмитровский м. о., г. Дмитров, ул. Профессиональная: от т.Б у магазина „Ашан“ до ТК-П2; от ТК-П14 до ЦТП мкр. Махалина (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательские работы и отремонтировать сети 2 Ду-400 мм в подземном исполнении протяженностью ориентировочно 230 м; 2 Ду-300 мм в подземном исполнении протяженностью ориентировочно 186 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Дмитровского муниципального округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.