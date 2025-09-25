В Дмитрове начался капитальный ремонт детского сада «Аленушка»

В дошкольном отделении гимназии «Логос» (детский сад «Аленушка») полным ходом идут демонтажные работы: специалисты готовят помещения к комплексному обновлению. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание детского сада площадью более 1 900 кв. м ждет комплексное обновление. В перечень ключевых работ войдут:

Замена кровли и водосточной системы;

Модернизация инженерных сетей (отопления, водоснабжения, электроснабжения);

Установка современных систем видеонаблюдения и пожарной безопасности;

Ремонт групповых помещений и пищеблока;

Обновление фасада и благоустройство территории.

«Я очень рада, что наш садик ждет такое значительное преображение. Мои дети с теплотой вспоминают годы, проведенные в „Аленушке“, и теперь у нового поколения малышей будет еще более комфортная, современная и безопасная среда. Важно, что ремонт затронет не только внутренние помещения, но и территорию для прогулок», — поделилась мнением Евгения Шишкова, мама выпускников детского сада.

Врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что проведение капитального ремонта детского сада «Аленушка» — это яркий пример практической реализации национальных проектов на территории.

«Мы заблаговременно решили организационный вопрос с переводом детей в другие учреждения, чтобы минимизировать неудобства для семей. Наша общая задача — создать для подрастающего поколения дмитровчан лучшие условия для развития и воспитания», — подчеркнул Шувалов.

Планируется, что обновленное дошкольное учреждение откроет свои двери для воспитанников в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.