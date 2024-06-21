сегодня в 13:26

В Дмитрове начались подготовительные работы к строительству нового корпуса школы

В Дмитрове рядом с «Внуковской школой» начались подготовительные работы к строительству нового корпуса школы на 350 мест. На площадке идет выемка грунтов под фундамент будущего здания, выравнивание рельефа и строительство объездных путей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

В новом корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Также будет обновлено основное здание школы — здесь подрядчик проведет замену кровли, утепление фасада, заменит окна и двери.

Общая площадь нового учебного корпуса составит более 7,7 тыс. кв. метров. Завершить все работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.