В Дмитрове капремонт кровли Ледового дворца завершен на 95%

Работы ведутся по поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного. Подрядчики уже завершили обновление кровли Ледового дворца: они заменили гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию, а также уложили двухслойный кровельный материал и заменили воронки водосточных труб. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спорткомплексе «Дмитров» были проведены значительные изменения. Старое освещение было полностью заменено на новое светодиодное на арене, в фойе, зале хореографии центра фигурного катания и керлинга. Раздевалки были отремонтированы, спортивный зал был капитально отремонтирован и оснащен интерактивными тренажерами. Коридор центра хоккея также был обновлен.

Кроме того, были заменены входные группы и приведены в порядок лестницы здания спортивного комплекса. Были созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в объекты физической культуры и спорта.

Внутри Ледового дворца параллельно с работами на крыше идет обновление потолков и стен, которые пострадали во время протечек кровли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.