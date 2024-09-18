В ДК «Мир» Лыткарина проведут капремонт

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17 сентября Дворец культуры «Мир» закрылся для посещения, сейчас работники приступили к подготовительным работам по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба администрации горокруга Лыткарино.

Все творческие объединения распределены по другим учреждениям города. Задать вопросы по деятельности кружков можно главе города Лыткарино Константину Кравцову в телеграм-боте или обратиться в комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма по телефону: 8 (495) 552-19-25.

Сейчас завершены конкурсные процедуры на проведение капитального ремонта здания, подрядная организация приступила к подготовке проектной документации, в октябре будут начаты демонтажные работы в помещениях, в следующем году — строительно-монтажные работы.

В планах заменить все инженерные коммуникации, установить современную систему пожарной безопасности, обновить все помещения учреждения, сохранив историческую уникальность, отремонтировать фасад здания и кровлю, а также закупить новую звуковую и световую технику.

Срок окончания работ — IV квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.