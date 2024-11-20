В ДК «Мир» Лыткарина начался демонтаж

Сейчас ведутся демонтажные работы. Специалисты разбирают устаревшие перегородки, полы и другие конструкции, готовя здание к капитальному ремонту. Планируется полностью обновить инженерные коммуникации, фасад и кровлю здания, а также оснастить его новейшим звуковым и световым оборудованием.

Особое внимание будет уделено безопасности — в ДК появится современная система пожарной защиты. А чтобы культурная жизнь города не останавливалась, все кружки и секции Дворца продолжат свою работу на других площадках.

«ДК «Мир» — это место, которое объединяет поколения. У каждого лыткаринца наверняка найдутся воспоминания, связанные с этим зданием. После реконструкции здесь появится современный центр, где будет комфортно как детям, так и взрослым. Важно, чтобы каждый этап работ шел по графику и соответствовал высоким стандартам. Уверен, что здесь будут рождаться новые таланты, которые прославят Лыткарино», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Завершение реконструкции Дворца культуры «Мир» запланировано на конец 2025 года. Благодаря этому проекту Лыткарино получит не просто обновлённое здание, а настоящий современный культурный центр.

Работы проходят благодаря партпроекту «Единой России» «Культура малой Родины».

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