сегодня в 17:09

В детском центре «Созвездие» в Лобне начали капитальный ремонт

Глава Лобни Анна Кротова проверила ход капитального ремонта детского центра «Созведие». Работы идут в рамках госпрограммы Московской области и финансируются из бюджета региона. Завершить их запланировано в конце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Взятым темпом мы остались довольны. Сейчас в помещениях центра ведется демонтаж напольного покрытия, дверей и потолков, инженерного и сантехнического оборудования», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

После демонтажа в здании проведут фасадные и кровельные работы, обустроят входную зону, заменят системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Также специалисты модернизируют охранную сигнализацию, системы видеонаблюдения и оповещения о пожаре.

Детский центр «Созвездие» входит в состав Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов». Он расположен на улице Булычева, 7.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.