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В детском саду при школе № 24 Подольска приступили к кровельным работам

В Подольске на Красногвардейском бульваре, д. 21б, продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 24. Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают больше 20 человек. Строители приступили к отделочным и кровельным работам.

В ходе работ обновят фасад здания, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, заменят мебель. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

Завершить работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.