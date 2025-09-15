В детском саду «Островок» в Мытищах завершили строительные работы

В городском округе Мытищи в детском саду «Островок» на улице Крестьянской завершены строительные работы. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В двухэтажном здании размещены 9 групп, в том числе одна группа для малышей до трех лет. А также музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории расположены 9 групповых площадок с теневыми навесами и детскими игровыми комплексами.

Дополнительно выполняется комплексный ремонт подъездной дороги. Открытие детского сада планируется в октябре 2025 года.

Как ранее сообщали в администрации округа, 1 сентября в Мытищах открылись сразу 5 новых образовательных учреждений — 3 школы и 2 детских сада. В этом учебном году свыше 47 тысяч школьников сели за парты. Среди них — 5 560 первоклассников, 4 120 учеников 9 классов и 1 827 одиннадцатиклассников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в следующем году на территории региона откроют 25 школ, 11 детсадов и 22 объекта здравоохранения.