В детском саду Королева полностью заменили кровлю

Комплексное обновление детского сада королевского лицея № 5 проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Масштабные ремонтные работы в здании, построенном в 1967 году, проходят впервые. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строители уже завершили один из самых важных и трудоемких видов работ — капитальный ремонт кровли, заканчивают монтаж электрики и систем вентиляции, продолжают штукатурить стены, укладывать плиточное покрытие на пол и стены, устанавливать окна и подоконники, обновлять фасад здания. Всего на объекте трудятся более 20 рабочих.

Помимо кровли и фасада, в детском саду полностью заменят инженерные коммуникации, отремонтируют внутренние помещения, установят новую мебель и оборудование, а также благоустроят территорию. До конца года обновленный детский сад примет почти 150 малышей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.

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