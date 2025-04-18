В детской школе искусств в Бронницах продолжается капитальный ремонт

Глава городского округа Бронницы Дмитрий Александрович Лысенков 18 апреля проверил ход капитального ремонта детской школы искусств. В настоящее время активно осуществляется монтаж кровли как главного здания, так и концертного зала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках капитального ремонта планируется полная замена кровли, инженерных сетей, окон, монтаж систем водоснабжения и водоотведения, а также вентилируемого фасада. Кроме того, будут выполнены внутренние отделочные работы и устройство звукоизоляции, что значительно улучшит условия обучения для детей. Все эти меры направлены на формирование комфортной и современно оборудованной среды для учеников и педагогов школы.

Капитальный ремонт в здании детской школы искусств стал возможен благодаря участию городского округа Бронницы в государственной программе Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.