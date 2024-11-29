В детской школе искусств Королева продолжается капитальный ремонт

В Королеве продолжается масштабное обновление детской школы искусств. В настоящий момент в здании работают более 30 человек и несколько единиц техники. Строители проводят демонтажные работы, убирают старые перегородки, полы, штукатурку и вывозят мусор, сообщает пресс-служба администрации г.о. Королев.

В начале 2025 года все подготовительные работы должны быть завершены и в здании начнутся внутренние работы. Сотрудники подрядной организации заменят все инженерные коммуникации, оборудуют новую систему отопления и подачу горячей воды. Установят новое сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и увеличат мощность электроснабжения.

Фасад здания также приобретет новый облик, строители проведут кровельные, штукатурные и покрасочные работы, обустроят входные группы. А также благоустроят прилегающую территорию и заменят мебель.

Детская школа искусства была построена в 1982 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась.

Благодаря совместной работе главы наукограда Игоря Трифонова с правительством региона, она вошла в подпрограмму губернатора Московской области Андрея Воробьева «Капитальный ремонт объектов культуры». Полностью обновленное здание будет готово принять своих учеников в следующем году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.