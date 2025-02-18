В детской школе искусств Дубны завершаются демонтажные работы

В здании Дубненской детской школы искусств рабочие завершают демонтажные работы. Подрядчик готовится приступать к отбивке штукатурки со здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также будет проведена замена кровли. Эти работы начнутся после инъектирования — усиления фундамента. Глава Дубны Максим Тихомиров осмотрел территорию, где проводятся работы и размещаются стройматериалы, проверил ход ремонта на всех трех этажах.

«Один из самых важных для города и региона ремонтируемых объектов этого года — здание «Дубненской детской школы искусств». Ее воспитанники регулярно занимают первые места на областных и всероссийских конкурсах, и, конечно, должны заниматься в достойных, современных условиях», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В здании все перегородки снесены, новые будут установлены по всем правилам, со звуко- и виброизоляцией. Вместе с главой Дубны посмотреть ход работ пришли и родители учеников.

«Мы очень рады, что ремонт начался, что нас услышали, мы уже давно об этом просили. И ученики, и родители ждут этого обновления», — отметила председатель родительского комитета Ольга Дмитриенко.

Сейчас на объекте достаточно специалистов, из графика подрядчик не выбивается, контроль за объектом продолжится.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.