В детской школе искусств Чехова скоро приступят к отделочным работам

В городском округе Чехов активно идет капитальный ремонт Чеховской детской школы искусств. Реконструкция объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Задействованы 21 рабочий и 1 единица техники. Строители завершают этап демонтажа и в ближайшее время приступят к отделочным процессам, сообщает пресс-служба администрации округа.

В здании, площадью 1 626 квадратных метров, планируется провести кровельные и фасадные работы, устроить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнить внутреннюю отделку. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено благоустройство прилегающей территории, а также закупка новой мебели и оборудования.

Все работы на объекте будут завершены в текущем году. Ожидается, что после завершения ремонта школа получит современное оснащение, что значительно улучшит условия для обучения и творчества детей. Обновленная школа искусств станет важным культурным центром для жителей округа, где будут проводиться разнообразные мероприятия, мастер-классы и концерты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.