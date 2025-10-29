В детской поликлинике № 2 Коломны продолжается ремонт

В детской поликлинике № 2 Коломенской больницы, расположенной в микрорайоне Колычево на улице Весенней, продолжается ремонт входной группы. Также рабочие обновят помещение регистратуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Во второй поликлинике продолжается ремонт входной группы и зоны регистратуры, что несомненно в итоге повысит комфорт для посетителей учреждения здравоохранения и самих сотрудников. На время работ, до завершения ремонта, основной вход в детскую поликлинику временно перенесен: юные пациенты и их родители пока проходят в здание через бывшую женскую консультацию. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в Коломенской больнице.

Добавим, в городском округе Коломна сейчас идет ремонт еще в нескольких учреждениях здравоохранения. Так, например, в Озерах продолжаются работы по капитальному ремонту лечебного корпуса Коломенской больницы в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». Завершить обновление здания и прилегающей территории подрядчик рассчитывает до марта 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.