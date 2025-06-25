В детской поликлинике Люберец обновляют кровлю и инженерные коммуникации

Работы на объекте ведутся по программе губернатора. Здание детского стационара построено в 1986 году и нуждалось в обновлении. После модернизации преобразятся не только архитектурный облик, но и функциональные возможности медучреждения.

«Впервые за долгие годы масштабное обновление проходит в детском стационаре Московского областного центра охраны материнства и детства. По губернаторской программе здесь реализуется капитальный ремонт. Сейчас специалисты работают в левой части здания: меняют кровлю, усиливают перекрытия, прокладывают инженерные коммуникации, вентиляцию и электропроводку, а также устанавливают перегородки. Объем работ большой, поэтому до конца 2026 года подрядчик планирует завершить обновление левой части здания и приступить к правой», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Капитальный ремонт проводится по утвержденному графику и разделен на два этапа. Полностью завершить работы планируется в декабре 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.