В детской музыкальной школе № 2 Люберец проходит ремонт

В детской музыкальной школе № 2 Люберец проходят ремонтные работы входной группы, гардероба и коридора первого этажа. Об этом рассказал глава городского округа Владимир Волков.

«В детской музыкальной школе № 2 Люберец в настоящее время проводятся ремонтные работы входной группы. Там будет создана комфортная зона ожидания для родителей учеников. Она будет защищена от ветра, дождя и снега, в ней предусмотрена установка тепловентиляторов и удобных сидений. Планируем закончить работы до 8 июля текущего года», — отметил Владимир Волков.

Также, по его словам, ведутся работы по ремонту гардероба и коридора первого этажа школы. Производится полная замена мебели и оборудования. Стену первого этажа планируется художественно оформить тематическими рисунками. Завершатся работы 12 июля текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.