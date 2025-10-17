В детсаду № 6 Долгопрудного ведутся демонтажные работы в ходе капремонта
Фото - © Вероника Горбачёва
На улице Пацаева, д. 3а, подмосковного Долгопрудного ведется капитальный ремонт детского сада № 6 «Звездочка», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Как рассказал руководитель проекта капитального ремонта Евгений Родионов, в октябре бригада рабочих занимается демонтажными работами и вывозом строительного мусора.
Кроме капитального ремонта самого здания в порядок будет приведена и прилегающая территория. В следующем году будут обновлены дорожки, освещение, газоны и детские игровые площадки.
Здание детского сада было построено более 50 лет назад. В ходе капремонта обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель.
Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.