В детсаде «Колосок» села Федино начались отделочные работы

В городскоом округе Воскресенск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Колосок» средней школы «Горизонт». Подрядчик на 75% завершил демонтажные работы, приступает к отделочным. Об этом сообщила пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают 17 человек, 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделочным, параллельно осуществляют ремонт кровли», — говорится в сообщении.

До начала работ помещения детского сада находились в неудовлетворительном состоянии — системы отопления и водоснабжения требовали замены, а вентиляция — модернизации. Ремонт был необходим всем групповым помещениям и пищеблоку. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.