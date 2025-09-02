В деревне Васильевское округа Серпухов после капремонта открыли детский сад

1 сентября в деревне Васильевское городского округа Серпухов после капитального ремонта открылось дошкольное отделение «Василек» Пролетарской школы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта в здании, которому больше 55 лет, обновили все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Модернизировали системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Полностью заменили фасад, крышу, входные группы и окна. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

1 сентября ребята вернулись в родные стены. В трех группах дошкольного отделения занимается 65 воспитанников от полутора до 7 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.