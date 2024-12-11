В деревне Пирогово округа Мытищи закрыли самовольный объект

В деревне Пирогово г. о. Мытищи должны были заниматься сельхоздеятельностью, а вместо этого производили и продавали тротуарную плитку. В течение десяти лет вредное производство мешало жителям шумом и загрязняло окружающую среду выбросами цементной пыли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация подала иск в Арбитражный суд. Однако в процессе судебных тяжб собственник согласился с требованиями муниципалитета и самостоятельно начал действия по ликвидации предприятия.

Сейчас судебным решением спор прекращен. На данный момент производство закрыто, оборудование демонтировано, часть построек снесена.

Суд обязал владельца впредь не допускать нарушения экологических норм и прав жителей, а также использовать собственность в соответствии с разрешенным видом деятельности. Производственная деятельность должна быть безопасной и экологически чистой, чтобы не наносить ущерб окружающей среде и людям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.