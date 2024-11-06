В Чехове стартовал капитальный ремонт детской школы искусств

сегодня в 11:39

В рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на территории Чеховской детской школы искусств строительные бригады проводят капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас специалисты демонтируют старые конструкции. Затем они приступят к общестроительным и отделочным работам, устройству внутренних инженерных систем, монтажу технологического оборудования, пусконаладочным работам, созданию доступной среды для маломобильных граждан и благоустройству территории.

В период ремонта учебный процесс будет проходить в лицее № 4, гимназии № 7, здании при Ионно-Предтеченском храме г. о. Чехов, МБУ «Дирекция по управлению имуществом», Чеховском городском театре и МБУ «Культурно-творческая дирекция Чехов».

Капремонт планируют завершить летом 2025 года.

В детской школе искусств занимаются более 900 учеников, которые изучают народные инструменты, фортепиано, живопись, хореографию и другие направления.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.