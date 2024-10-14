сегодня в 12:12

В Чехове продолжаются работы по возведению нового корпуса школы № 3

В Чехове на улице Лопасненская ведется строительство нового учебного корпуса школы № 3 по госпрограмме Московской области. На данный момент рабочие завершили монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На строительной площадке задействовано более 56 рабочих и 2 единицы техники. Выполняется кладка стен и перегородок, монтаж наружных инженерных сетей. Общая стройготовность составляет 30%.

Здание пристройки рассчитано на 200 мест. Площадь 3-этажного корпуса составляет более 4,5 тыс. кв. метров.

Открытие нового школьного здания запланировано на сентябрь 2025 года. Строительство осуществляется согласно установленному графику и уже в следующем учебном году школьники смогут занять места в новом образовательном пространстве.

На прилегающей территории предусмотрено обустройство спортивных площадок для различных видов спорта.

Открытие нового школьного корпуса планируется 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.