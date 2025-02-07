В Чехове продолжается возведение детских образовательных учреждений

В 2025 году в Чехове проходят масштабные работы на территории детских образовательных учреждений. Специалисты провели мероприятия по возведению каркаса здания и кровли, кладке внутренних стен, проложили наружные инженерные сети, а также частично выполнили планировку и подготовку участка к благоустройству, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на ул. Лопасненской ведутся работы по возведению пристройки на 200 мест к зданию школы № 3.

В настоящее время выполняется монтаж кронштейнов фасада, закрытие теплового контура, утепление потолка подвала. Строительная готовность объекта — 32%.

Капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 4 проводят на ул. Ильича. Капремонт предусматривает обновление фасада здания площадью почти 900 квадратных метров. На объекте заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, а также полы и потолки, окна и двери.

Предусмотрены мероприятия по внутренней отделке помещений, кровельные работы, модернизация пищеблока, устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории.

В дошкольном учреждении № 17 на улице Монтажной, д. 8 приведут в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения, инженерные сети отопления, канализации, водо- и электроснабжения. Будет отремонтирован бассейн, который является визитной карточкой садика. В завершении благоустроят прилегающую территорию.

В Чеховской детской школе искусств планируется провести кровельные и фасадные работы, устроить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации, а также сделать внутреннюю отделку. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории и закупка новой мебели и оборудования.

Строительство будет завершено в текущем году.

В Центре развития творчества детей и юношества специалисты проводят демонтаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.