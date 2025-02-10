В Чехове продолжается строительство психиатрической больницы № 2

Строительство детской поликлиники и нового лечебного корпуса для Московской областной психиатрической больницы № 2 продолжается в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты уже завершили монолитные работы по возведению здания детской поликлиники, расположенного на улице Мира.

На объекте ведется кладка наружных и внутренних стен, кровельные работы, устройство внутренних стен, монтаж инженерных сетей, теплотрассы и оконных систем.

Учреждение площадью более 8,6 тысячи квадратных метров рассчитано на прием 500 человек в смену. В нем разместят педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделения неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации и не только. Также рядом со зданием обустроят парковку, игровую площадку и места для отдыха.

Строительная готовность лечебного корпуса на 420 коек Государственного учреждения здравоохранения «Московская областная психиатрическая больница № 2 им. В. И. Яковенко составляет 31%.

На объекте задействованы: 26 рабочих, 2 инженерно-технических работника и 4 единицы техники.

В настоящее время выполняются работы по устройству монолитных конструкций здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника – без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», – сказал Воробьев.