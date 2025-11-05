В Чехове продолжается строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. В настоящее время подрядчик ведет прокладку внутренних и наружных инженерных коммуникаций. В здании ведется монтаж систем кондиционирования, вентиляции и воздуховодов, обустраиваются системы отопления, канализации, электро‑ и водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Под потолками устанавливают лотки, короба и кабель‑каналы, прокладывают провода слаботочных сетей, которые обеспечат работу связи, видеонаблюдения, пожаротушения, охранной сигнализации, мультимедиа и систем контроля доступа. В подвале рабочие облицовывают помещения плиткой, устанавливают алюминиевые подоконники. На объекте завершена кирпичная кладка и возведены почти все перегородки. Стены и потолки оштукатурены на 100%, шпаклевка под покраску выполнена на 70%. В здании уже установлено четыре лифта, в ближайшее время начнется их наладка.

Наружные работы включают прокладку сетей водоснабжения и канализации с применением экскаваторов и погрузчиков. Теплотрасса выполнена на 80%, объект уже подключен к системе отопления, а также проведен вынос электрокабелей. Завершение всех наружных коммуникаций запланировано до 30 ноября.

Параллельно ведутся монтаж и утепление вентилируемого фасада, осуществляется поднятие панелей для остекления дверей и форточек. В заключительной стадии работ будет произведено благоустройство и озеленение прилегающей территории.

На строительной площадке работает спецтехника и 53 специалиста. В ближайшую неделю численность бригады увеличится примерно до 200 человек, а также будут поставлены дополнительные строительные материалы. Общий уровень готовности здания составляет 62%.

Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». По условиям программы основные работы на объекте планируют завершить в декабре, поликлиника начнет прием первых пациентов уже в следующем году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.