В Чехове продолжается капремонт здания детского сада № 4 в рамках госпрограммы

В Чехове продолжаются работы по капитальному ремонту здания детского сада № 4, построенного в 1965 году. В настоящее время подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». После завершения демонтажа строители перейдут к отделочным работам.

В ходе капитального ремонта здание обретет обновленный фасад площадью около 900 кв. метров, будут заменены все коммуникации, включая отопление, водопровод и сантехнику, а также полы, потолки, окна и двери. Внутри будут проведены отделочные работы и ремонт крыши. Помимо этого, модернизация затронет пищеблок, входную группу и прилегающую территорию. В завершение ремонтных работ в дошкольном учреждении обновят мебель.

Открытие объекта после капитального ремонта запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.