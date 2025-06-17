В Чехове планируют построить участки тепловых сетей

В округе Чехов планируют построить участки тепловых сетей от котельной № 11 до котельной № 2В, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Чехов.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение по строительству участков тепловых сетей от котельной № 11 до котельной № 2В в муниципальном округе Чехов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству по мероприятию: «Строительство участков тепловых сетей от котельной № 11 (ул. Набережная, стр. 6а) до котельной № 2в (ул. Чехова, д. 20Б) по адресу: Московская область, м. о. Чехов, г. Чехов (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательные работы и проложить ориентировочно 747 м теплосетей.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.