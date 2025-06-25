В Чехове планируют капитально отремонтировать участки теплосетей

В Подмосковье продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Так, в округе Чехов планируют провести капитальный ремонт участков теплосетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Чехов.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 17 в муниципальном округе Чехов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 17 по адресу: Московская область, округ Чехов, ул. Угловая, стр. 2а (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать сети общей протяженностью 1 574 м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.