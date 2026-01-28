В Чехове начали снос недостроенного жилого комплекса «Ермолово»

В муниципальном округе Чехов приступили к ликвидации недостроенного жилого комплекса «Ермолово». Работы по демонтажу планируется завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В муниципальном округе Чехов начался демонтаж масштабного объекта незавершенного строительства — жилого комплекса «Ермолово». Проект застройки был утвержден в 2010 году и предусматривал возведение 16 многоквартирных домов, общественных зданий и инженерных сооружений на участке площадью около 34 гектаров. Строительство стартовало в 2011 году, но вскоре было полностью остановлено. К моменту заморозки четырнадцать объектов находились на разных стадиях готовности — от заложенных фундаментов до шести завершенных этажей.

Со временем не законсервированные конструкции начали разрушаться. Жители неоднократно обращались через портал «Добродел» с просьбами о сносе заброшенных сооружений и благоустройстве территории.

В 2025 году сменился собственник участка, который принял решение о демонтаже недостроя. Сейчас ведется разбор железобетонных конструкций, завершить работы планируется до конца 2026 года.

В округе Чехов выявлено 342 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 233 объекта, что составляет 68% от общего числа. Работа по ликвидации недостроев продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.