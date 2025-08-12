В Чехове ликвидировали аварийные гаражи

сегодня в 10:49

В подмосковном городе Чехов в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий был ликвидирован комплекс заброшенных гаражных боксов на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажные кирпичные гаражи располагались в непосредственной близости от корпусов дошкольного отделения и начальной школы МБОУ СОШ № 9, долгое время не использовались по назначению и находились в полуразрушенном состоянии.

Через портал «Добродел» поступило обращение о необходимости сноса аварийных построек и приведение в надлежащее состояние прилегающей территории.

Объекты включили в перечень для ликвидации и демонтировали силами администрации муниципального округа Чехов в июле текущего года.

В настоящее время участок свободен от аварийных построек и расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего в муниципальном округе Чехов было выявлено 329 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 210 объектов, что составляет 64% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.