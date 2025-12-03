В Часцовской амбулатории Одинцовского округа начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт стартовал в Часцовской амбулатории Одинцовского округа 2 декабря. Работы ведутся по госпрограмме Московской области под контролем регионального министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 2 декабря проверил ход капитального ремонта Часцовской амбулатории. Работы включают реконструкцию кровли, фасадные работы, гидроизоляцию подвала, обустройство приямков и поэтапный ремонт внутренних помещений. Сначала ремонтируют второй этаж, затем — первый.

Андрей Иванов отметил, что подрядчик демонтирует водосточную систему и подшивает свесы, однако темпы работ пока недостаточны: на объекте трудятся только три человека. Он подчеркнул, что вскрытие кровли в сезон осадков рискованно из-за угрозы подтоплений. Ситуацию планируют обсудить с представителями областных министерств строительства и здравоохранения.

Часцовская амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену и обслуживает 7 076 человек, включая 1 540 детей. В учреждении ведут прием педиатры, терапевт, эндокринолог, стоматолог и с 1 декабря — акушер-гинеколог. Также организованы выездные приемы специалистов и проводится забор анализов, ЭКГ, работают процедурный кабинет и аптечный пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.