В Бутырском районе пресекли незаконную реконструкцию нежилых зданий

сегодня в 12:10

На Складочной улице были выявлены нарушения земельного законодательства, связанные с самовольным увеличением площади трех строений. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В Москве ведется системная работа по выявлению и предотвращению нарушений в сфере имущественно-земельных отношений. Важной частью этой работы является снос незаконно возведенных конструкций. Госинспекция по недвижимости проводит регулярные проверки земельных участков, чтобы обеспечить создание комфортной городской среды.

В ходе мониторинга территории Северо-Восточного административного округа инспекторы обнаружили признаки незаконного изменения параметров объектов, расположенных по адресу: Складочная улица, д. 1, стр. 18, 38 и 41.

«Площадь зданий была увеличена без необходимых разрешений на реконструкцию. Так, в двух строениях возвели свыше 600 кв. м межэтажных перекрытий, что позволило образовать дополнительные помещения», – сказал Бобров.

Он добавил, что также к другому строению была возведена пристройка площадью около 900 кв. м.

Поскольку проведение работ не имело законных оснований, все незаконные объекты, включая металлические конструкции и пристройку, подлежали демонтажу. На данный момент землепользователь уже устранил все самовольные постройки.