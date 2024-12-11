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В БТИ Подмосковья назвали топ-5 вопросов, поступивших на горячую линию в 2024 году

ГБУ «БТИ Московской области» озвучило вопросы, которые чаще всего поступали на «горячую линию» в 2024 году. Проведенный анализ поступивших запросов позволил специалистам выделить основные темы, вызывающие наибольший интерес у граждан, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В топ-5 самых часто задаваемых жителями Московской области вопросов вошли следующие:

«Дачная амнистия» — упрощенная процедура оформления права собственности капитального строения на земельном участке;

архивные копии — запросы на предоставление копий архивных документов, требующихся для выполнения различных юридических действий;

технические паспорта — вопросы, связанные с оформлением и получением технических паспортов на объекты недвижимости;

перепланировка — консультации по согласованию перепланировок жилых и нежилых помещений;

межевание земельного участка — помощь в определении границ земельных участков и их последующей государственной регистрации.

Всего же с начала 2024 года на «горячую линию» БТИ Московской области поступило 171 229 обращений от жителей Подмосковья. Данный показатель отражает внимание населения к услугам, предоставляемым учреждением, и подчеркивает востребованность консультационных сервисов среди жителей региона.

Кол-центр ГБУ «БТИ Московской области» работает круглосуточно, предоставляя жителям оперативные и профессиональные консультации по широкому спектру вопросов. Телефон горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.