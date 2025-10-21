сегодня в 13:20

В Бронницах завершается строительство ФОКа и здания для хранения лодок

В Бронницах на Москворецкой улице завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и эллинга — здания для хранения лодок. На объекте ведутся работы по благоустройству территории и оснащению помещений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области по строительству и капремонту социальных объектов за счет средств бюджета.

Общая стройготовность более 97%.

Стены зданий ФОКа и КПП на въезде с вентилируемым утепленным фасадом облицованы керамогранитной плиткой с элементами декоративных панелей.

Площадь комплекса — более 2 тыс. кв. м. Физкультурно-оздоровительный комплекс приспособлен для маломобильных жителей. Установлены подъемники, оборудованы санузлы, душевые и раздевалки.

На территории комплекса находится открытая универсальная спортивная площадка. В зависимости от вида спорта на ней легко можно убрать футбольные ворота и установить волейбольную сетку.

Сделан спуск к пирсу для занятий на воде. Проектом предусмотрены универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей на 102 места, фитнес-зал, зал силовой подготовки и современное место для хранения свыше 200 байдарок и каноэ на площади 733 кв. м. Со стороны эллинга построили отдельный выход к Бельскому озеру.

Завершить строительство планируется осенью 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.