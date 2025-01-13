В Бронницах завершается ремонт автомобильно-дорожного колледжа

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В Бронницах завершаются работы по капитальному ремонту корпуса мастерских Автомобильно-дорожного колледжа, которые проводились с апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Двухэтажное здание корпуса с подземным этажом построено в 1981 году, общая площадь составляет 1974,2 кв. м.

В корпусе расположено 8 мастерских, 4 учебных аудитории, 3 подсобных помещения, 2 административных кабинета, 2 санузла, щитовая, 3 подвальных помещения, лестничный марш и 2 коридора.

Капитальный ремонт проведен по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В здании полностью обновили кровлю, заменили окна, произвели полную замену инженерных коммуникаций, гидроизоляцию фундамента, а также внутреннюю отделку, заменили всё оборудование и обновили фасад и отмостку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.