В Бронницах завершается ремонт автомобильно-дорожного колледжа
Фото - © Фасад корпуса мастерских Автомобильно-дорожного колледжа в Бронницах/Пресс-служба Администрации г.о.Бронницы
В Бронницах завершаются работы по капитальному ремонту корпуса мастерских Автомобильно-дорожного колледжа, которые проводились с апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Двухэтажное здание корпуса с подземным этажом построено в 1981 году, общая площадь составляет 1974,2 кв. м.
В корпусе расположено 8 мастерских, 4 учебных аудитории, 3 подсобных помещения, 2 административных кабинета, 2 санузла, щитовая, 3 подвальных помещения, лестничный марш и 2 коридора.
Капитальный ремонт проведен по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В здании полностью обновили кровлю, заменили окна, произвели полную замену инженерных коммуникаций, гидроизоляцию фундамента, а также внутреннюю отделку, заменили всё оборудование и обновили фасад и отмостку.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.