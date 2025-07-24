В Бронницах завершается капремонт детской школы искусств

В Бронницах завершается капитальный ремонт детской школы искусств. Степень готовности объекта достигла 92%. Работы осуществляются в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» с использованием средств бюджета Московской области. Ожидается, что ремонт будет завершен до октября текущего года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе капитального ремонта полностью заменены инженерные сети, окна, кровля и полы. Обустроены вентилируемый фасад здания и система звукоизоляции классов. Также была установлена система вентиляции, а также проводятся работы по благоустройству территории.

После завершения ремонта в школе появится новое хореографическое отделение, а также современный концертный зал, который будет оснащен качественной аппаратурой, световой техникой и хоровыми станками. Внутренние помещения школы укомплектуют новой специализированной мебелью и современным оборудованием для занятий различными видами искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.

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