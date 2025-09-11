В Бронницах завершается капитальный ремонт детской школы искусств

сегодня в 19:40

Работы по капитальному ремонту здания «Бронницкой детской школы искусств» в Пионерском переулке проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На объекте ведется пусконаладка инженерного оборудования, уборка помещений и расстановка мебели. Рабочие завершают монтаж эвакуационных выходов, подготовку помещений концертного зала под установку стульев.

Общая стройготовность по всем видам работ составляет 99%.

Площадь двухэтажного здания составляет 762,1 кв. м. В рамках технического задания в здании провели кровельные и фасадные работы, полностью заменили инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, провели внутреннюю отделку помещений. Поставлена новая мебель и оборудование.

Завершить работы на объекте планируется до конца сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.