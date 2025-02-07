В Бронницах проконтролировали ход капремонта ДШИ

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков посетил ремонтирующийся объект в городском округе Бронницы. В детской школе искусств он проконтролировал ход капитального ремонта, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Старое здание школы давно требовало капитального ремонта, который стал возможен благодаря участию городского округа в государственной программе Московской области.

На данный момент на объекте завершился демонтаж отделочных материалов. Активно идет подготовка к предстоящим производственным работам.

В рамках ремонта планируется полная замена кровли, инженерных сетей, окон, монтаж систем водоснабжения и водоотведения, а также вентилируемого фасада. Кроме того, будут выполнены внутренние отделочные работы и устройство звукоизоляции, что значительно улучшит условия обучения для детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.