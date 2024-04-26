В Бронницах подрядчик возводит каркас будущего ФОКа

На Москворецкой улице в Бронницах продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом. На объекте ведется монтаж металлического каркаса здания будущего ФОКа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

«На площадке 54 рабочих и 4 единицы техники. Выполняется монтаж основных несущих конструкций надземной части, устройство стен, монтаж наружных инженерных сетей. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Ввод объекта планируется осуществить в декабре 2024 года.

Согласно проекту, в физкультурно-оздоровительном комплексе площадью более 2 тыс. кв. метров, предусмотрено размещение универсального спортивного зала с трибунами на 100 человек.

Он предназначен для проведения тренировок и соревнований по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, теннис, мини-футбол). В зале предусмотрены помещения для судей, электронное светодиодное табло для ведения счета, инвентарная. В зале для индивидуальной силовой подготовки общей площадью 100,2 кв. метров разместятся силовые и кардиотренажеры. В здании ФОКа также планируется разместить фитнес-зал с сопутствующими помещениями для занимающихся и тренерского состава, блок медицинских помещений, буфет.

На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство и места для отдыха. Финал строительства намечен на декабрь 2024 года.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.