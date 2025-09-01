В Бронницах планируют капитально отремонтировать детсад в пер Комсомольский

Планируется выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада, расположенного в городском округе Бронницы по адресу: пер. Комсомольский, дом № 30. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МАОУ СОШ № 2 имени Н. А. Тимофеева г. о. Бронницы (дошкольное отделение), Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 30».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1980 года постройки общей площадью 2 252,4 кв. м.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.