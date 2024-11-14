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В Бронницах на земле без торгов построят деловой центр

Компания «А-ИНВЕСТ» занимается реализацией инвестиционного проекта по строительству многофункционального административно-делового центра в подмосковных Бронницах. Площадь земельного участка составляет 0,36 гектара. Земля была передана компании в аренду без проведения торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания планирует построить многофункциональный административно-деловой центр площадью 1900 кв. м на участке, который инвестор получил без проведения торгов. Объем инвестиций в проект составляет 87 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест. Окончание реализации проекта запланировано на 2028 год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье инвесторы имеют возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю за 15% от ее кадастровой стоимости.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов инвесторы могут онлайн на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.