В Бронницах готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс с спортзалом

На Москворецкой улице в Бронницах готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс «Бельский» с универсальным спортивным залом и эллингом — зданием для хранения лодок. В настоящее время получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Площадь комплекса — более 2 тысяч квадратных метров. Объект приспособлен для маломобильных жителей. Установлены подъемники, оборудованы санузлы, душевые и раздевалки. На территории комплекса находится открытая универсальная спортивная площадка. В зависимости от вида спорта на ней легко можно убрать футбольные ворота и установить волейбольную сетку. Сделан спуск к пирсу для занятий на воде», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он также отметил, что в универсальном спортивном зале разместились трибуны для зрителей на 102 места, фитнес-зал, зал силовой подготовки и современное место для хранения свыше 200 байдарок и каноэ на площади 733 кв. м. Со стороны эллинга построили отдельный выход к Бельскому озеру

Работы проведены в рамках государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с нацпроектом «Семья».

Открытие спортивного комплекса пройдет в первой половине 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.