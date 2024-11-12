В больнице «Центральной медико-санитарной части № 21» Электростали начали ремонт

В больнице «Центральной медико-санитарной части № 21» в Электростали начались ремонтные работы на восьмом этаже. Открытие операционной сердечно-сосудистой хирургии станет возможным благодаря финансированию акционерных обществ «ТВЭЛ» и «МСЗ». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Получено сложное медицинское оборудование, в том числе аппарат искусственного кровообращения, который во время хирургического вмешательства собирает кровь пациента, очищает ее и возвращает обратно в кровоток, тем самым компенсируя кровопотерю за счет собственных эритроцитов.

Операционная будет оборудована современным наркозно-дыхательным аппаратом компании Drager, обеспечивающим полный мониторинг наркозных газов и жизненно важных показателей пациента.

Открытие данной операционной является важным шагом в развитии ЦМСЧ-21, позволяющим врачам спасать жизни пациентов, чьи коронарные сосуды настолько непроходимы, что проведение стентирования невозможно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.