В больнице Подольска проведут реконструкцию хирургического корпуса

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции реанимационного отделения и актового зала в хирургическом корпусе № 2 Подольской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба ведомства.

В трехэтажном здании корпуса площадью более двух тысяч квадратных метров откроют реанимационное отделение и конференц-зал.

Работы пройдут в два этапа, завершить их планируется за год. На первом этапе в корпусе создадут отделение реанимации на 15 койко-мест. Здесь откроют палаты интенсивной терапии и реанимации на 3 и 4 койки, противошоковую палату, палату с возможностью изоляции.

В рамках второго этапа предусмотрена организация конференц-зала площадью на 140 посадочных мест для проведения телемедицинских консультаций, как с медицинскими организациями Московской области, так и с Федеральными научными центрами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.