В больнице Лыткарина завершается капремонт терапевтического корпуса

Завершается ремонт в терапевтическом корпусе Лыткаринской больницы. Работы будут завершены до конца января. В здание временно переедут отделения и службы из хирургического корпуса, где в этом году будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.

В терапевтическом корпусе отремонтировали кровлю, провели перепланировку помещений, модернизировали инженерные сети, отремонтировали помещения на 4 этаже, привели в порядок входную группу и крыльцо.

В терапевтическом корпусе на время капитального ремонта корпуса 2 будут размещены отделения урологии, хирургии, гинекологии, травматологии и операционно-реанимационный блок. Приемное отделение также будет перемещено в главный корпус — займет левое крыло первого этажа.

«Капитальный ремонт хирургического корпуса предусматривает замену всех инженерных коммуникаций, полную перепланировку помещений в соответствии с едиными требованиями оказания медицинской помощи в стационарных условиях и закупку современного медицинского оборудования. На данный момент архитекторы создают проектировочные решения для здания и проходят экспертизу», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.