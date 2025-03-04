В Богородском округе завершен ремонт зрительного зала в ДК «Зеленый»

В п. Зеленый Богородского округа продолжается ремонт ДК. Работы идут под контролем администрации Богородского г. о., а также депутатского корпуса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях, в рамках рабочей поездки, депутат Мособлдумы Марк Черемисов осмотрел здание — ремонт зрительного зала завершен.

Как только ДК был передан в муниципальную собственность — практически сразу же началось интенсивное восстановление здания. Отремонтировали все — кровлю, систему отопления, непосредственно сами помещения. Установили пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, произвели замену дверей, установили и заменили оконные блоки, закупили мебель.

Работы проводятся в несколько этапов. В минувшем, 2024 году, закончили ремонт самого зрительного зала. Были сделаны стены, пол, потолок, установили зрительные кресла.

Вместе с директором МБУК «ЦК Акрихин» Еленой Кузнецовой и заведующим филиалом «ДК пос. Зеленый» Максимом Авджяном осмотрели отремонтированный зрительный зал. Два года назад депутатом были выделены средства на ремонт санузлов, а теперь здесь завершены работы по обновлению самого зала.

На ремонт было направлено 13 миллионов рублей из местного бюджета. Полностью заменили освещение, электрику, покрытие полов в зале и на сцене, обновили стены, двери и установили 308 новых кресел — удобных и современных. Все выполнено в красивых цветах, зал стал светлым и уютным. Ранее, в 2021 году, заменили кровлю. Теперь остается дооснастить его звуковым и световым оборудованием.

«Такие учреждения — это культурный центр города, место, где встречаются поколения, проходят важные события. Важно поддерживать их в достойном состоянии, чтобы жители могли с комфортом посещать концерты, спектакли и другие мероприятия. Будем продолжать работать в этом направлении», — отметил Марк Черемисов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.