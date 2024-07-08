В Богородском округе завершается строительство детского сада в ЖК «Истомкино»

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства детского сада н в ЖК «Истомкино» на территории Богородского городского округа. На сегодняшний день стройготовность достигла 90%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад возводят в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта. Порядка 170 юных жителей жилого комплекса смогут пойти в дошкольное образовательное учреждение уже в четвертом квартале 2024 года. На объекте завершены отделочные работы, идут пусконаладочные работы инженерных систем. В настоящее время задействованы две единицы техники и порядка 20 специалистов.

Согласно проекту, общая площадь детсада составит порядка 4,2 тыс. квадратных метров. Здание запроектировано в 4 этажа. Здесь разместят 9 групп — 170 воспитанников. Две младшие группы для детей от 1,5 до 3 лет (суммарно 30 человек) и 7 групп для детей от 3 до 7 лет (по 20 воспитанников в каждой группе).

На первом этаже детского сада обустроят вестибюльную группу, пищеблок, медкабинеты, групповые ячейки, а также служебно-бытовые помещения. Второй и третий этажи займут кружковые и кабинеты для дополнительных занятий и групповые ячейки. На прилегающей территории обустроят места отдыха, площадки с теневыми навесами и игровыми комплексами, а также фруктовый сад, огород, хозяйственный двор и общую спортзону.

С открытием учреждения в округе появится порядка 60 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.