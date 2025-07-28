В Богородском округе завершается ремонт начальной школы № 30

Председатель общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков вместе с коллегами проверили ход капитального ремонта в центре образования № 30 (г. Электроугли). Об сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обновленном здании для учащихся будет 14 современных классов, оснащенных новой мебелью и электронными досками. Это поможет создать комфортные условия для обучения и всестороннего развития школьников.

Согласно графику работ, начальная школа, расположенная на улице Маяковского, д. 12, должна быть сдана в срок до 31 июля. Уже 1 сентября образовательное учреждение вновь распахнет свои двери для ребят и педагогов.

На прилегающей школьной территории уже завершено обустройство футбольного поля, что позволит школьникам заниматься физической культурой и спортом на современной площадке.

«Общественная палата продолжает осуществлять контроль за ходом ремонтных работ, чтобы обеспечить их своевременное и качественное выполнение!» — отметил по итогу проверки Александр Динарьевич.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.